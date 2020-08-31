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"Все гаразд": Зеленський заявив,
що в фонді боротьби з...

"Все гаразд": Зеленський заявив, що в фонді боротьби з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:26

"Все гаразд": Зеленський заявив, що в фонді боротьби з...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський заявив, що в фонді боротьби з COVID-19 є «майже всі кошти». Про це він повідомив журналістам під час робочої поїздки в Харківську область.

Дивися повний текст \"Все гаразд\": Зеленський заявив, що в фонді боротьби з коронавірусом є \"майже всі кошти\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:26

Шо ... срочно вернули все что сперли !? Или уже новые деньги туда поступили !?
a_kibets
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