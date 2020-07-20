З 01 жовтня 2020 року монети номіналом 25 копійок перестають бути засобом платежу під час здійснення розрахунків готівкою.
Дивися повний текст НБУ виводить з обігу ще одну монету.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 вер, 2020 15:28
НБУ виводить з обігу ще одну монету
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ виводить з обігу ще одну монету.
Додано: Сер 02 вер, 2020 15:28
Монеты в 50 коп. тоже можно изъять. На округление не повлияет, а места в кошельке занимает сравнимо с пятью десятикопеечными монетами.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|