З 01 жовтня 2020 року монети номіналом 25 копійок перестають бути засобом платежу під час здійснення розрахунків готівкою.
Дивися повний текст НБУ виводить з обігу ще одну монету.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 15:28
НБУ виводить з обігу ще одну монету
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ виводить з обігу ще одну монету.
Додано: Сер 02 вер, 2020 15:28
Монеты в 50 коп. тоже можно изъять. На округление не повлияет, а места в кошельке занимает сравнимо с пятью десятикопеечными монетами.
Додано: Сер 02 вер, 2020 15:48
одна копейка, стала одной гривной - обезценивание в сто раз! ждем новых достижений...
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Додано: Сер 02 вер, 2020 16:18
вот почему нельзя было сначала вывести из обращения 25 и 50 коп, вместо них сделать нормальные монеты 1 и 2 грн, потом также вместо старой 1 грн монеты сделать монету 5 грн? Но нет - нужно было розродиться хрен пойми на что похожими - одинаково милип..дрическими 1-2 грн похерив логику что желтые значит номинал больше. ДБ!
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