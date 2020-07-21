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НБУ виводить з обігу
ще одну монету

НБУ виводить з обігу ще одну монету
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:28

НБУ виводить з обігу ще одну монету

Пропонуємо до обговорення:
З 01 жовтня 2020 року монети номіналом 25 копійок перестають бути засобом платежу під час здійснення розрахунків готівкою.

Дивися повний текст НБУ виводить з обігу ще одну монету.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:28

Монеты в 50 коп. тоже можно изъять. На округление не повлияет, а места в кошельке занимает сравнимо с пятью десятикопеечными монетами.
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:40

Да всё надо изъять...
Alexnik
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:48

одна копейка, стала одной гривной - обезценивание в сто раз! ждем новых достижений...
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Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:18

вот почему нельзя было сначала вывести из обращения 25 и 50 коп, вместо них сделать нормальные монеты 1 и 2 грн, потом также вместо старой 1 грн монеты сделать монету 5 грн? Но нет - нужно было розродиться хрен пойми на что похожими - одинаково милип..дрическими 1-2 грн похерив логику что желтые значит номинал больше. ДБ!
RomanTik
 
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