З 01 жовтня 2020 року монети номіналом 25 копійок перестають бути засобом платежу під час здійснення розрахунків готівкою.
Дивися повний текст НБУ виводить з обігу ще одну монету.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 15:28
НБУ виводить з обігу ще одну монету
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ виводить з обігу ще одну монету.
Додано: Сер 02 вер, 2020 15:28
Монеты в 50 коп. тоже можно изъять. На округление не повлияет, а места в кошельке занимает сравнимо с пятью десятикопеечными монетами.
Додано: Сер 02 вер, 2020 16:18
вот почему нельзя было сначала вывести из обращения 25 и 50 коп, вместо них сделать нормальные монеты 1 и 2 грн, потом также вместо старой 1 грн монеты сделать монету 5 грн? Но нет - нужно было розродиться хрен пойми на что похожими - одинаково милип..дрическими 1-2 грн похерив логику что желтые значит номинал больше. ДБ!
Додано: Сер 02 вер, 2020 17:27
RomanTik, Не переживайте, выведут. Будет коробок спичек 100 грн, а килограмм соли 800 грн. При курсе па двадцать
Додано: Сер 02 вер, 2020 17:33
Додано: Сер 02 вер, 2020 20:24
_hunter, у нас такая логика работала с самого введения гривны. В СССР было как раз наоборот: 1, 2, 3, 5 коп - были медные, а 10, 15, 20, 50 - белыми. И монеты двух цветов - это хорошо, т.к. можно в два раза расширить ряд не сталкиваясь с проблемой, как сейчас, когда одна и две грн почти одинаковы по размеру и одного цвета.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 20:40
_hunter пишет так потому что у него работа такая.
А выводят из обращения по простой причине - пытаются вынудить платить дороже за дешевые товары, в стоимости которых эти 25 копеек являются существенной суммой. Чтобы получить возможность округлять тарифы вверх. Вобщем чтобы людям жизнь медом не казалась.
Додано: Сер 02 вер, 2020 21:21
Re: НБУ виводить з обігу ще одну монету
Можно услышать пример ТОВАРА, где 25 ком являются СУЩЕСТВЕННОЙ суммой ?
А разве расплачиваться платёжной картой, с точностью до копейки, уже запретили ?
Додано: Сер 02 вер, 2020 21:33
У человека во Франции экономика умирает. Так что эти очередные "перлы" уже мелочи)) А вы ему про какие-то карточки)) Не мешайте разводить зраду на ровном месте)
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