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НБУ виводить з обігу
ще одну монету

НБУ виводить з обігу ще одну монету
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:28

НБУ виводить з обігу ще одну монету

Пропонуємо до обговорення:
З 01 жовтня 2020 року монети номіналом 25 копійок перестають бути засобом платежу під час здійснення розрахунків готівкою.

Дивися повний текст НБУ виводить з обігу ще одну монету.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 15:28

Монеты в 50 коп. тоже можно изъять. На округление не повлияет, а места в кошельке занимает сравнимо с пятью десятикопеечными монетами.
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:18

вот почему нельзя было сначала вывести из обращения 25 и 50 коп, вместо них сделать нормальные монеты 1 и 2 грн, потом также вместо старой 1 грн монеты сделать монету 5 грн? Но нет - нужно было розродиться хрен пойми на что похожими - одинаково милип..дрическими 1-2 грн похерив логику что желтые значит номинал больше. ДБ!
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 17:27

RomanTik, Не переживайте, выведут. Будет коробок спичек 100 грн, а килограмм соли 800 грн. При курсе па двадцать
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 17:33

  RomanTik написав:похерив логику что желтые значит номинал больше.

А где это такая логика работает? -- в Европе -- наоборот. В Штатах -- вообще вразнобой. В совке, вроде, что-то похожее было?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 20:24

_hunter, у нас такая логика работала с самого введения гривны. В СССР было как раз наоборот: 1, 2, 3, 5 коп - были медные, а 10, 15, 20, 50 - белыми. И монеты двух цветов - это хорошо, т.к. можно в два раза расширить ряд не сталкиваясь с проблемой, как сейчас, когда одна и две грн почти одинаковы по размеру и одного цвета.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 20:40

  RomanTik написав:_hunter, у нас такая логика работала с самого введения гривны. В СССР было как раз наоборот: 1, 2, 3, 5 коп - были медные, а 10, 15, 20, 50 - белыми. И монеты двух цветов - это хорошо, т.к. можно в два раза расширить ряд не сталкиваясь с проблемой, как сейчас, когда одна и две грн почти одинаковы по размеру и одного цвета.


_hunter пишет так потому что у него работа такая.

А выводят из обращения по простой причине - пытаются вынудить платить дороже за дешевые товары, в стоимости которых эти 25 копеек являются существенной суммой. Чтобы получить возможность округлять тарифы вверх. Вобщем чтобы людям жизнь медом не казалась.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 21:21

Re: НБУ виводить з обігу ще одну монету

  Амвросий написав:А выводят из обращения по простой причине - пытаются вынудить платить дороже за дешевые товары, в стоимости которых эти 25 копеек являются существенной суммой.

Можно услышать пример ТОВАРА, где 25 ком являются СУЩЕСТВЕННОЙ суммой ?
  Амвросий написав:Чтобы получить возможность округлять тарифы вверх

А разве расплачиваться платёжной картой, с точностью до копейки, уже запретили ? :)
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 21:33

  LutsMan написав:
  Амвросий написав:А выводят из обращения по простой причине - пытаются вынудить платить дороже за дешевые товары, в стоимости которых эти 25 копеек являются существенной суммой.

Можно услышать пример ТОВАРА, где 25 ком являются СУЩЕСТВЕННОЙ суммой ?
  Амвросий написав:Чтобы получить возможность округлять тарифы вверх

А разве расплачиваться платёжной картой, с точностью до копейки, уже запретили ? :)

У человека во Франции экономика умирает. Так что эти очередные "перлы" уже мелочи)) А вы ему про какие-то карточки)) Не мешайте разводить зраду на ровном месте)
SMOKE
 
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