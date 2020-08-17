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НБУ виводить з обігу
ще одну монету

НБУ виводить з обігу ще одну монету
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:11

Неужели неочевидно что металл в монетах стоит уже выше номинала?
Вся тема с монетами - схимичить и заменить более дешевым материалом.
semen_khlybov
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:23

Re: НБУ виводить з обігу ще одну монету

Меня монеты как средство платежа бесят любых размеров и номиналов. Тяжелые, шумные, постоянно теряются. Я наличкой при мелких расчётах стараюсь вообще не пользоваться по возможности и всем советую. А вот с точки зрения эстетики - монетки здорово, в руках повертеть прикольно, нумизматика у всех наверное в генах ) с давних времён.
alex_dvornichenko
 
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