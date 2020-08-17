Неужели неочевидно что металл в монетах стоит уже выше номинала?
Вся тема с монетами - схимичить и заменить более дешевым материалом.
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Додано: Чет 03 вер, 2020 10:11
Неужели неочевидно что металл в монетах стоит уже выше номинала?
Вся тема с монетами - схимичить и заменить более дешевым материалом.
Додано: Чет 03 вер, 2020 10:23
Re: НБУ виводить з обігу ще одну монету
Меня монеты как средство платежа бесят любых размеров и номиналов. Тяжелые, шумные, постоянно теряются. Я наличкой при мелких расчётах стараюсь вообще не пользоваться по возможности и всем советую. А вот с точки зрения эстетики - монетки здорово, в руках повертеть прикольно, нумизматика у всех наверное в генах ) с давних времён.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 03:16
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