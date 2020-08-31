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НБУ вилучає з обігу паперові
банкноти 1 і 2 гривні

НБУ вилучає з обігу паперові банкноти 1 і 2 гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:10

НБУ вилучає з обігу паперові банкноти 1 і 2 гривні

Пропонуємо до обговорення:
Усі банкноти гривні старих зразків, уведені в обіг до 2003 року, перестають бути засобом платежу

Дивися повний текст НБУ вилучає з обігу паперові банкноти 1 і 2 гривні.
R2
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в цивилизованых странах так не поступают
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:14

  sal написав:в цивилизованых странах так не поступают
в цивилизованных странах нет купюр 1 и 2 единиц.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:24

Re: курсы

в ЕС нет. в Штатах есть
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:26

В монеты срок службы около 20 лет (а может и более). Ладно, хотят сократить расходы на администрирование мелочи, но какие есть логические (экономические) мотивы выводить из обращения монету номиналом 1 гривна отчеканенной до 2018года, если сам номинал остаётся???
mazurkevych
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:29

  mazurkevych написав:В монеты срок службы около 20 лет (а может и более). Ладно, хотят сократить расходы на администрирование мелочи, но какие есть логические (экономические) мотивы выводить из обращения монету номиналом 1 гривна отчеканенной до 2018года, если сам номинал остаётся???

Смысл в другом размере и весе монеты 2019 года и 1996 года.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:31

  mazurkevych написав:В монеты срок службы около 20 лет (а может и более). Ладно, хотят сократить расходы на администрирование мелочи, но какие есть логические (экономические) мотивы выводить из обращения монету номиналом 1 гривна отчеканенной до 2018года, если сам номинал остаётся???


Стоимость чекана и материал.
Новые делают в говна, которое царапанное уже с банковских роллов.
И монеты по дизайну однотипные , мало отличаются как по цвету так и по размеру.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :cry: :idea:
Lion+
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 16:32

Re: не для людей

  mazurkevych написав:мотивы выводить из обращения монету номиналом 1 гривна отчеканенной до 2018года, если сам номинал остаётся?

Сократить расходы на администрирование "неформатной" монеты номиналом 1 грн.
зачем ее выпускали?.. отож
sal
 
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