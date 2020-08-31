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НБУ вилучає з обігу паперові банкноти 1 і 2 гривні
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Додано: Сер 02 вер, 2020 16:10
Пропонуємо до обговорення:
Усі банкноти гривні старих зразків, уведені в обіг до 2003 року, перестають бути засобом платежу
Дивися повний текст НБУ вилучає з обігу паперові банкноти 1 і 2 гривні
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R2
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Додано: Сер 02 вер, 2020 16:10
в цивилизованых странах так не поступают
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sal
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Додано: Сер 02 вер, 2020 16:14
sal написав:
в цивилизованых странах так не поступают
в цивилизованных странах нет купюр 1 и 2 единиц.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 02 вер, 2020 16:24
в ЕС нет. в Штатах есть
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sal
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Додано: Сер 02 вер, 2020 16:26
В монеты срок службы около 20 лет (а может и более). Ладно, хотят сократить расходы на администрирование мелочи, но какие есть логические (экономические) мотивы выводить из обращения монету номиналом 1 гривна отчеканенной до 2018года, если сам номинал остаётся???
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mazurkevych
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Додано: Сер 02 вер, 2020 16:29
mazurkevych написав:
В монеты срок службы около 20 лет (а может и более). Ладно, хотят сократить расходы на администрирование мелочи, но какие есть логические (экономические) мотивы выводить из обращения монету номиналом 1 гривна отчеканенной до 2018года, если сам номинал остаётся???
Смысл в другом размере и весе монеты 2019 года и 1996 года.
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BIGor
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Додано: Сер 02 вер, 2020 16:31
mazurkevych написав:
В монеты срок службы около 20 лет (а может и более). Ладно, хотят сократить расходы на администрирование мелочи, но какие есть логические (экономические) мотивы выводить из обращения монету номиналом 1 гривна отчеканенной до 2018года, если сам номинал остаётся???
Стоимость чекана и материал.
Новые делают в говна, которое царапанное уже с банковских роллов.
И монеты по дизайну однотипные , мало отличаются как по цвету так и по размеру.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай
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Lion+
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Додано: Сер 02 вер, 2020 16:32
mazurkevych написав:
мотивы выводить из обращения монету номиналом 1 гривна отчеканенной до 2018года, если сам номинал остаётся?
Сократить расходы на администрирование "неформатной" монеты номиналом 1 грн.
зачем ее выпускали?.. отож
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sal
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