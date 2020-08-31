Усі банкноти гривні старих зразків, уведені в обіг до 2003 року, перестають бути засобом платежу
Дивися повний текст НБУ вилучає з обігу паперові банкноти 1 і 2 гривні.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 16:10
НБУ вилучає з обігу паперові банкноти 1 і 2 гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ вилучає з обігу паперові банкноти 1 і 2 гривні.
Додано: Сер 02 вер, 2020 16:24
Re: курсы
в ЕС нет. в Штатах есть
Додано: Сер 02 вер, 2020 16:26
В монеты срок службы около 20 лет (а может и более). Ладно, хотят сократить расходы на администрирование мелочи, но какие есть логические (экономические) мотивы выводить из обращения монету номиналом 1 гривна отчеканенной до 2018года, если сам номинал остаётся???
Додано: Сер 02 вер, 2020 16:29
Смысл в другом размере и весе монеты 2019 года и 1996 года.
Додано: Сер 02 вер, 2020 16:31
Стоимость чекана и материал.
Новые делают в говна, которое царапанное уже с банковских роллов.
И монеты по дизайну однотипные , мало отличаются как по цвету так и по размеру.
За прекращение торговли на крови с агрессором и против финансирования этим самым Путина и российской армии.
Геть от Москвы! Остаточный прощавай :idea:
Додано: Сер 02 вер, 2020 17:11
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