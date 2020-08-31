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НБУ вилучає з обігу паперові
банкноти 1 і 2 гривні

НБУ вилучає з обігу паперові банкноти 1 і 2 гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 08:21

Прикольно будет в маршрутке передавать за проезд. И маршруточнику мешочки денег иметь
-=US=-
 
Повідомлень: 93
З нами з: 05.05.10
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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