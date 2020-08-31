|
|
|
НБУ вилучає з обігу паперові банкноти 1 і 2 гривні
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 вер, 2020 08:21
Прикольно будет в маршрутке передавать за проезд. И маршруточнику мешочки денег иметь
-
-=US=-
-
-
- Повідомлень: 93
- З нами з: 05.05.10
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 вер, 2020 09:48
-=US=- написав:
Прикольно будет в маршрутке передавать за проезд. И маршруточнику мешочки денег иметь
вполне рабочая ситуевина -- в далекие времена "бакс по 5" оно как-то так и было...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 2701
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 232 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 вер, 2020 09:59
Нацбанк создает видимость работы . Монеты одна и две гривны - очень неудобные, их никто брать не хочет!
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
-
zloy_ukr
-
-
- Повідомлень: 1322
- З нами з: 12.12.14
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 вер, 2020 10:49
zloy_ukr написав:
Нацбанк создает видимость работы . Монеты одна и две гривны - очень неудобные, их никто брать не хочет!
Я их постоянно теряю )
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 355
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 03 вер, 2020 11:12
alex_dvornichenko написав:
Я их постоянно теряю )
Я постоянно нахожу. Сегодня 2 грн. Наверно Ваши.
-
cat857
-
-
- Повідомлень: 76
- З нами з: 09.01.09
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cat857
і 12 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|11
|432
|
|
|0
|74
|
Сер 02 вер, 2020 11:34
R2
|
|1
|108
|
|