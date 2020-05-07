Житель Франції в лотереї Euro Millions зірвав куш. Гравець став багатшим на 157 мільйонів євро. Тепер протягом двох місяців він повинен забрати гроші.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 17:53
Француз виграв у лотерею € 157 млн
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Дивися повний текст Француз виграв у лотерею € 157 млн.
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