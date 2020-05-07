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Француз виграв у
лотерею € 157 млн

Француз виграв у лотерею € 157 млн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 17:53

Француз виграв у лотерею € 157 млн

Пропонуємо до обговорення:
Житель Франції в лотереї Euro Millions зірвав куш. Гравець став багатшим на 157 мільйонів євро. Тепер протягом двох місяців він повинен забрати гроші.

Дивися повний текст Француз виграв у лотерею € 157 млн.
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 17:53

отличная новость для финансового портала/форума)
volanchik78
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