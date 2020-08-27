Про це повідомляє експертна організація StateWatch.
Дивися повний текст \"Слуги народу\" пропонують виділити Міністерству промисловості 50 млн грн без деталізації потреб - ЗМІ.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 18:09
"Слуги народу" пропонують виділити Міністерству...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Слуги народу\" пропонують виділити Міністерству промисловості 50 млн грн без деталізації потреб - ЗМІ.
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