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"Слуги народу" пропонують
виділити Міністерству...

"Слуги народу" пропонують виділити Міністерству...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 18:09

"Слуги народу" пропонують виділити Міністерству...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє експертна організація StateWatch.

Дивися повний текст \"Слуги народу\" пропонують виділити Міністерству промисловості 50 млн грн без деталізації потреб - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 18:09

Интересно, семейный бюджет они тоже так распределяют ?
lov2108
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очередные субсидии олигархам
Амвросий
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