Про це UBR.ua розповів провідний експерт з енергетичних питань Центру Разумкова Максим Белявський.
Дивися повний текст Тепловики можуть виявитися без палива вже цієї зими, - Центр Разумкова.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 18:12
Тепловики можуть виявитися без палива вже цієї зими, -...
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Дивися повний текст Тепловики можуть виявитися без палива вже цієї зими, - Центр Разумкова.
Додано: Сер 02 вер, 2020 18:12
Может сорвут отопительный сезон и будет прекрасный повод подать в суд на отключение ЦО ? Не надо реструктуризации и ЦО вашего не надо...
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