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Тепловики можуть виявитися без
палива вже цієї зими, -...

Тепловики можуть виявитися без палива вже цієї зими, -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 18:12

Тепловики можуть виявитися без палива вже цієї зими, -...

Пропонуємо до обговорення:
Про це UBR.ua розповів провідний експерт з енергетичних питань Центру Разумкова Максим Белявський.

Дивися повний текст Тепловики можуть виявитися без палива вже цієї зими, - Центр Разумкова.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 18:12

Может сорвут отопительный сезон и будет прекрасный повод подать в суд на отключение ЦО ? Не надо реструктуризации и ЦО вашего не надо...
Джон
 
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