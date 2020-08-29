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Українців хочуть змусити платно реєструвати кішок і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 вер, 2020 20:55
Пропонуємо до обговорення:
В Україні пропонують зобов'язати всіх власників тварин присвоювати їм спеціальний номер, а після вносити його до реєстру разом з ім'ям господаря і його адресою. Така процедура буде платною.
Дивися повний текст Українців хочуть змусити платно реєструвати кішок і собак - законопроєкт
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R2
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Додано: Сер 02 вер, 2020 20:55
Предложение уровня парик-махе-ров с высшим образованием! Тараканов надо регистрировать! В городе еще как-то можно деньги содрать, а в селе все коты _ станут бесхозные.
Востаннє редагувалось zloy_ukr
в Сер 02 вер, 2020 21:06, всього редагувалось 2 разів.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
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zloy_ukr
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Додано: Сер 02 вер, 2020 21:03
За последнее время доходы нашего государства уменьшились... (с)
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Амвросий
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Додано: Сер 02 вер, 2020 21:25
предлагаю не голосовать за политсилы предлагающие подобные законопроекты...
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Тракторист
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Додано: Сер 02 вер, 2020 21:43
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andrein
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Додано: Сер 02 вер, 2020 21:50
Тракторист написав:
предлагаю не голосовать за политсилы предлагающие подобные законопроекты...
согласен...и предлагаю голосовать за тех кто отменит запрет на отключение от ЦО.
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Джон
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Додано: Чет 03 вер, 2020 00:32
Идея законопроекта правильная. Нужно что-то делать с бродячими животными.
Для примера: в Польше тоже действует подобный закон, бродячих котов и собак на улицах нет.
Главное, чтобы в украинских реалиях это бы действительно работало и правоохранители не ленились бы искать и штрафовать безответственных хозяев.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 03 вер, 2020 00:37
сказочные долбоепы наши законодатели
как будут проверять регистрацию животных, если с регистрацией людей есть нюансы?
требую зарегистрировать всех тараканов у моих соседей, которые ласково о них заботятся .
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Alex2007
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