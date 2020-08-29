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Українців хочуть змусити
платно реєструвати кішок і...

Українців хочуть змусити платно реєструвати кішок і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:31

Почему обидели хомячков и попугаев ?!!!!! Мы наших в беде не бросаем....
ПартОтмщОбижПапуасов
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 11:05

  Gastarbaiter написав:Идея законопроекта правильная. Нужно что-то делать с бродячими животными.
Для примера: в Польше тоже действует подобный закон, бродячих котов и собак на улицах нет.
Главное, чтобы в украинских реалиях это бы действительно работало и правоохранители не ленились бы искать и штрафовать безответственных хозяев.

а потом появляются вот такие видео - https://twitter.com/i/status/955234849098526721
ведь милые крысы лучше и полезнее чем кошки, да?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:37

Да.... уже с кошек и собак хотят мзду брать.....творчество по обдиранию пересичного даёт новые необычные плоды.
Кстати, а паспорта на кошек и собак и регистрация уже давно существуют. Без паспорта не попадёшь к ветеринару!!!!! Никто им не мешает тупо и бесплатно создать общую базу данных. Но бандюкам во власти просто хочется кушать....времени мало, нужно успеть напаковаться.....
finuser382
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:03

Re: Українців хочуть змусити платно реєструвати кішок і...

Вот пасечникам конкретно не повезло.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:04

Хоть людей в стране для начала посчитали бы :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:46

  RomanTik написав:
  Gastarbaiter написав:Идея законопроекта правильная. Нужно что-то делать с бродячими животными.
Для примера: в Польше тоже действует подобный закон, бродячих котов и собак на улицах нет.
Главное, чтобы в украинских реалиях это бы действительно работало и правоохранители не ленились бы искать и штрафовать безответственных хозяев.

а потом появляются вот такие видео - https://twitter.com/i/status/955234849098526721
ведь милые крысы лучше и полезнее чем кошки, да?

Ага, понятно. В Украине люди выгоняют кошек и собак на улицы чтобы крысы в городе не плодились. А я-то сразу и не понял. Уже и грешить начал на людскую жестокость.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:19

!. Налог на каждую проданную курицу и утку у бабушки - ввели, как "социальную справедливость".
2. В этом году большой неурожай, и снижение урожая огороднических продуктов.
3. Голод неизбежно заставит жрать котов и собак.

Но выживание украинца в Украине не предусмотрено, поэтому за них нужно платить.
Именно с этой идеологией озвучивалось нелюдью "Продайте собаку - расплатитесь за газ".
На сегодня "они" пошли уже гораздо дальше: https://golos.ua/i/771063

Хотя для населения Украины наиболее эффективным шагом явится "продать нелюдь оптом", что бы не сбежали и не вывели казну за пределы Украины, чем в форсированном темпе те и занимаются.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:24

"Лёня-космос" - уже всех бездомных животинок ОБЕСПЕЧИЛ ошейниками и чипами...!!!
с 2007-го по 2011 год: муниципальная программа ... бездомных животных в Киеве - 74 млн. бюджетных гривен.
$ по 8 ( восемь). Итого в $ среднее 9,5 миллионов.
"белые пришли - грабят, красные пришли-грабят, зелёные.... грабят. Как бедному человеку жить?"
Марта
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:27

Gastarbaiter, дядя петя - ты дурак? (с) Объясняю на пальцах - сейчас множество котов живут в подвалах возле теплотрасс, а кормятся от сердобольных старушек. если примут этот закон - как это поможет этим котам? если их стерилизовать (как предполагает этот закон), то через несколько лет - в подвалах вместо этих котов будут размножаться мыши и крысы. И это я еще не беру во внимание стоимость легализации домашних котеек. Если посмотреть на цену пластикового паспорта в 745 грн (!!!), то и на животных наши керманычи постараются откусить с населения по максимуму. И куда денутся домашние Васьки и Мурки хозяевам которых не хватит денег на "документы для киски"? не пополнят ли они ряды тех несчастных которые сейчас выживают в подвалах, сердобольный вы наш? в результате популяция кошек меньше, грызунов следовательно - больше. Травить скажете вы? так почему тогда не травят во Франции, раз их такое засилье?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:33

Re: Українців хочуть змусити платно реєструвати кішок і...

  Kudrjavuy написав:Хотя для населения Украины наиболее эффективным шагом явится "продать нелюдь оптом", что бы не сбежали и не вывели казну за пределы Украины.

да кто ж их купит, разве что по запчастям ))
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RomanTik
 
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