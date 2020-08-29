RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українців хочуть змусити
платно реєструвати кішок і...

Українців хочуть змусити платно реєструвати кішок і...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:36

  RomanTik написав:
  Kudrjavuy написав:Хотя для населения Украины наиболее эффективным шагом явится "продать нелюдь оптом", что бы не сбежали и не вывели казну за пределы Украины.

да кто ж их купит, разве что по запчастям ))

Рынок органов, на сегодня, в Украине актуальный. Так, что "слугам" предстоит использовать шанс стать действительно "нужными" - в результате войны у нас множество нуждающихся(и не только в органах).

А В большинстве случаев эти растения не изношены тяжкою працэю.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 03 вер, 2020 15:10, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8403
З нами з: 20.09.12
Подякував: 685 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:41

  Марта написав:"Лёня-космос" - уже всех бездомных животинок ОБЕСПЕЧИЛ ошейниками и чипами...!!!
с 2007-го по 2011 год: муниципальная программа ... бездомных животных в Киеве - 74 млн. бюджетных гривен.
$ по 8 ( восемь). Итого в $ среднее 9,5 миллионов.
"белые пришли - грабят, красные пришли-грабят, зелёные.... грабят. Как бедному человеку жить?"

О чём Вам и глаголят - эта нелюдь работает только на изъятие средств, когда они заканчиваются - форсируют поборы.
Но ни коим образом не "работают" - не зарабатывают.
Для них "честно работать" - "по вере западло".
В нормальном людском обществе, с такими на горшок рядом не садятся.
- А здесь куда не плюнь .....одни смотрящие, и деньгами распоряжаются.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8403
З нами з: 20.09.12
Подякував: 685 раз.
Подякували: 876 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:53

От сбора сведений о животном до привлечения к ответственности виновного лица - пропасть размером в стадион. Люди вагонами воруют и живут себе припеваючи, а тут такая ересь. Однозначно это приведет только к обдиралову граждан и созданию совершенно никому не нужной базы данных (ну разве что мошенникам понадобится для новой схемы развода).
777serg87
Аватар користувача
 
Повідомлень: 197
З нами з: 18.01.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українцям хочуть підвищити пенсію – в "Слузі народу"...
R2 » Сер 02 вер, 2020 13:57
1 150
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 вер, 2020 13:58
Dikoy
Всіх українців забезпечать лічильниками тепла і гарячої... 1, 2
R2 » Пон 31 сер, 2020 22:30
13 704
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 вер, 2020 10:30
_hunter
Понад 80% українців вважають комунальні тарифи завищеними
R2 » Суб 29 сер, 2020 20:52
4 299
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 сер, 2020 09:58
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.