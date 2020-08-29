Українців хочуть змусити платно реєструвати кішок і...
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Kudrjavuy написав:Хотя для населения Украины наиболее эффективным шагом явится "продать нелюдь оптом", что бы не сбежали и не вывели казну за пределы Украины.
да кто ж их купит, разве что по запчастям ))
Рынок органов, на сегодня, в Украине актуальный. Так, что "слугам" предстоит использовать шанс стать действительно "нужными" - в результате войны у нас множество нуждающихся(и не только в органах).
А В большинстве случаев эти растения не изношены тяжкою працэю.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Чет 03 вер, 2020 15:10, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Марта написав:"Лёня-космос" - уже всех бездомных животинок ОБЕСПЕЧИЛ ошейниками и чипами...!!! с 2007-го по 2011 год: муниципальная программа ... бездомных животных в Киеве - 74 млн. бюджетных гривен. $ по 8 ( восемь). Итого в $ среднее 9,5 миллионов. "белые пришли - грабят, красные пришли-грабят, зелёные.... грабят. Как бедному человеку жить?"
О чём Вам и глаголят - эта нелюдь работает только на изъятие средств, когда они заканчиваются - форсируют поборы. Но ни коим образом не "работают" - не зарабатывают. Для них "честно работать" - "по вере западло". В нормальном людском обществе, с такими на горшок рядом не садятся. - А здесь куда не плюнь .....одни смотрящие, и деньгами распоряжаются.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
От сбора сведений о животном до привлечения к ответственности виновного лица - пропасть размером в стадион. Люди вагонами воруют и живут себе припеваючи, а тут такая ересь. Однозначно это приведет только к обдиралову граждан и созданию совершенно никому не нужной базы данных (ну разве что мошенникам понадобится для новой схемы развода).