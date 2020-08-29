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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 03 вер, 2020 10:31
Почему обидели хомячков и попугаев ?!!!!! Мы наших в беде не бросаем....
Додано: Чет 03 вер, 2020 11:05
а потом появляются вот такие видео -
ведь милые крысы лучше и полезнее чем кошки, да?
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Додано: Чет 03 вер, 2020 13:03
Re: Українців хочуть змусити платно реєструвати кішок і...
Вот пасечникам конкретно не повезло.
Додано: Чет 03 вер, 2020 13:04
Хоть людей в стране для начала посчитали бы
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Чет 03 вер, 2020 13:46
Ага, понятно. В Украине люди выгоняют кошек и собак на улицы чтобы крысы в городе не плодились. А я-то сразу и не понял. Уже и грешить начал на людскую жестокость.
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:24
"Лёня-космос" - уже всех бездомных животинок ОБЕСПЕЧИЛ ошейниками и чипами...!!!
с 2007-го по 2011 год: муниципальная программа ... бездомных животных в Киеве - 74 млн. бюджетных гривен.
$ по 8 ( восемь). Итого в $ среднее 9,5 миллионов.
"белые пришли - грабят, красные пришли-грабят, зелёные.... грабят. Как бедному человеку жить?"
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:27
Gastarbaiter, дядя петя - ты дурак? (с) Объясняю на пальцах - сейчас множество котов живут в подвалах возле теплотрасс, а кормятся от сердобольных старушек. если примут этот закон - как это поможет этим котам? если их стерилизовать (как предполагает этот закон), то через несколько лет - в подвалах вместо этих котов будут размножаться мыши и крысы. И это я еще не беру во внимание стоимость легализации домашних котеек. Если посмотреть на цену пластикового паспорта в 745 грн (!!!), то и на животных наши керманычи постараются откусить с населения по максимуму. И куда денутся домашние Васьки и Мурки хозяевам которых не хватит денег на "документы для киски"? не пополнят ли они ряды тех несчастных которые сейчас выживают в подвалах, сердобольный вы наш? в результате популяция кошек меньше, грызунов следовательно - больше. Травить скажете вы? так почему тогда не травят во Франции, раз их такое засилье?
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Додано: Чет 03 вер, 2020 14:33
Re: Українців хочуть змусити платно реєструвати кішок і...
да кто ж их купит, разве что по запчастям ))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:53
От сбора сведений о животном до привлечения к ответственности виновного лица - пропасть размером в стадион. Люди вагонами воруют и живут себе припеваючи, а тут такая ересь. Однозначно это приведет только к обдиралову граждан и созданию совершенно никому не нужной базы данных (ну разве что мошенникам понадобится для новой схемы развода).
Додано: Чет 03 вер, 2020 16:09
Вкладчик1234
100%!!!!! Людей посчитать не могут! По земле - реестры и кадастры!!! Зато Кошек и собак за деньги!!! И этим ********* еще из бюджета ЗП платят. ******* ***** ** *****!!!!!!
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