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Українців хочуть змусити
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Українців хочуть змусити платно реєструвати кішок і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 16:46

  RomanTik написав:Gastarbaiter, дядя петя - ты дурак? (с) Объясняю на пальцах - сейчас множество котов живут в подвалах возле теплотрасс, а кормятся от сердобольных старушек. если примут этот закон - как это поможет этим котам? если их стерилизовать (как предполагает этот закон), то через несколько лет - в подвалах вместо этих котов будут размножаться мыши и крысы. И это я еще не беру во внимание стоимость легализации домашних котеек. Если посмотреть на цену пластикового паспорта в 745 грн (!!!), то и на животных наши керманычи постараются откусить с населения по максимуму. И куда денутся домашние Васьки и Мурки хозяевам которых не хватит денег на "документы для киски"? не пополнят ли они ряды тех несчастных которые сейчас выживают в подвалах, сердобольный вы наш? в результате популяция кошек меньше, грызунов следовательно - больше. Травить скажете вы? так почему тогда не травят во Франции, раз их такое засилье?

Ну вот видите! Даже хорошее и правильное начинание воспринимается обществом негативно, если требует хотя бы копеечного расхода или малейшего дискомфорта для "вільнолюдини". Все хотят, чтобы хорошо стало сразу и во всем. Удачи!
Gastarbaiter
 
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