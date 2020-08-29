Українців хочуть змусити платно реєструвати кішок і...

RomanTik написав:

, дядя петя - ты дурак? (с) Объясняю на пальцах - сейчас множество котов живут в подвалах возле теплотрасс, а кормятся от сердобольных старушек. если примут этот закон - как это поможет этим котам? если их стерилизовать (как предполагает этот закон), то через несколько лет - в подвалах вместо этих котов будут размножаться мыши и крысы. И это я еще не беру во внимание стоимость легализации домашних котеек. Если посмотреть на цену пластикового паспорта в 745 грн (!!!), то и на животных наши керманычи постараются откусить с населения по максимуму. И куда денутся домашние Васьки и Мурки хозяевам которых не хватит денег на "документы для киски"? не пополнят ли они ряды тех несчастных которые сейчас выживают в подвалах, сердобольный вы наш? в результате популяция кошек меньше, грызунов следовательно - больше. Травить скажете вы? так почему тогда не травят во Франции, раз их такое засилье?