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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 03 вер, 2020 19:08
Может, и тараканов регистрировать? На этот раз на Майдан выйдут все и с животными, включая хомячков?
Додано: Чет 03 вер, 2020 19:14
прежде чем ссылаться на Польшу обеспечте украинцам уровень жизни как в Польше...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Чет 03 вер, 2020 19:19
Re: Українців хочуть змусити платно реєструвати кішок і...
идея хорошая
я бы сделала бесплатной регистрацию животного, но увесистый штраф, если оно потом окажется на улице.
больше собак касается, сколько лет не был стай на районе, опять начинается...
Додано: Чет 03 вер, 2020 20:14
Стараюсь, как могу. Но моих сил хватает только на троих украинцев
Ну а если серьезно: в проекте ни слова о стоимости данной процедуры, но все уже кричат про зраду и очередное посягательство на карман.
Хотите уровень жизни как в Польше (хоть он там и не намного выше, имхо)? Будьте готовы нести ответственность за своих животных, выдавать на рынках чеки покупателям, проходить ТО для автомобиля, считаться с интересами соседей по дому и т.п. Наивно ожидать высокого уровня жизни в стране победившей анархии. По крайней мере, тем, кто зарабатывает на жизнь честным путем.
Додано: Чет 03 вер, 2020 20:25
Насколько поляки богаче украинцев: уровень зарплат, пенсий и ВВП (инфографика)
https://news.finance.ua/ru/news/-/47732 ... nfografika
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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