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Українців хочуть змусити
платно реєструвати кішок і...

Українців хочуть змусити платно реєструвати кішок і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:08

Может, и тараканов регистрировать? На этот раз на Майдан выйдут все и с животными, включая хомячков?
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:14

  Gastarbaiter написав:Идея законопроекта правильная. Нужно что-то делать с бродячими животными.
Для примера: в Польше тоже действует подобный закон, бродячих котов и собак на улицах нет.
Главное, чтобы в украинских реалиях это бы действительно работало и правоохранители не ленились бы искать и штрафовать безответственных хозяев.

прежде чем ссылаться на Польшу обеспечте украинцам уровень жизни как в Польше...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:19

Re: Українців хочуть змусити платно реєструвати кішок і...

идея хорошая
я бы сделала бесплатной регистрацию животного, но увесистый штраф, если оно потом окажется на улице.
больше собак касается, сколько лет не был стай на районе, опять начинается...
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:14

  Тракторист написав:
  Gastarbaiter написав:Идея законопроекта правильная. Нужно что-то делать с бродячими животными.
Для примера: в Польше тоже действует подобный закон, бродячих котов и собак на улицах нет.
Главное, чтобы в украинских реалиях это бы действительно работало и правоохранители не ленились бы искать и штрафовать безответственных хозяев.

прежде чем ссылаться на Польшу обеспечте украинцам уровень жизни как в Польше...

Стараюсь, как могу. Но моих сил хватает только на троих украинцев :mrgreen:
Ну а если серьезно: в проекте ни слова о стоимости данной процедуры, но все уже кричат про зраду и очередное посягательство на карман.
Хотите уровень жизни как в Польше (хоть он там и не намного выше, имхо)? Будьте готовы нести ответственность за своих животных, выдавать на рынках чеки покупателям, проходить ТО для автомобиля, считаться с интересами соседей по дому и т.п. Наивно ожидать высокого уровня жизни в стране победившей анархии. По крайней мере, тем, кто зарабатывает на жизнь честным путем.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:25

  Gastarbaiter написав:уровень жизни как в Польше (хоть он там и не намного выше)

Насколько поляки богаче украинцев: уровень зарплат, пенсий и ВВП (инфографика)
https://news.finance.ua/ru/news/-/47732 ... nfografika
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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