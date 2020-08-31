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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 03 вер, 2020 19:08
Может, и тараканов регистрировать? На этот раз на Майдан выйдут все и с животными, включая хомячков?
Додано: Чет 03 вер, 2020 19:14
прежде чем ссылаться на Польшу обеспечте украинцам уровень жизни как в Польше...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Чет 03 вер, 2020 19:19
Re: Українців хочуть змусити платно реєструвати кішок і...
идея хорошая
я бы сделала бесплатной регистрацию животного, но увесистый штраф, если оно потом окажется на улице.
больше собак касается, сколько лет не был стай на районе, опять начинается...
Додано: Чет 03 вер, 2020 20:14
Стараюсь, как могу. Но моих сил хватает только на троих украинцев
Ну а если серьезно: в проекте ни слова о стоимости данной процедуры, но все уже кричат про зраду и очередное посягательство на карман.
Хотите уровень жизни как в Польше (хоть он там и не намного выше, имхо)? Будьте готовы нести ответственность за своих животных, выдавать на рынках чеки покупателям, проходить ТО для автомобиля, считаться с интересами соседей по дому и т.п. Наивно ожидать высокого уровня жизни в стране победившей анархии. По крайней мере, тем, кто зарабатывает на жизнь честным путем.
Додано: Чет 03 вер, 2020 20:25
Насколько поляки богаче украинцев: уровень зарплат, пенсий и ВВП (инфографика)
https://news.finance.ua/ru/news/-/47732 ... nfografika
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Чет 03 вер, 2020 20:38
Додано: Чет 03 вер, 2020 21:24
Уровень жизни как в Польше обеспечивают сами поляки, а не Дуда или господь бог.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Чет 03 вер, 2020 22:04
В проекте уже пишут, что это будет платно, вопрос - с какого перепугу? Что это нововведение даст хозяивам кошек, кроме затрат и ограничений?
А ничего, что у нас кроме криминального кодекса (ито выборочно, ага) больше ответственности НИ ЗА ЧТО нести НИКТО и не собирается? Что есть реальные рычаги стягивания налогов, штрафов, сотен тысяч долгов за комуналку? Что, хотябы это уже работает? Про керманычей вообще можно помолчать, новости сами можете посмотреть))). У нас ПОЛНОСТЬЮ отсутсвует механизм взыскания ЛЮБЫХ штрафов. Какая ответственность? Попробуйте хоть раз до суда довести дело о переходе пешеходом дороги в неположенным месте))).
Про ТО вообще насмешили))). Вы что в Польше проходите ТО официально? Серьёзно? Странно, потому что НИКТО из моих знакомых поляков нет))). Вы не знаете схем? Мой ВЫ дорогой))). Учитесь, Вам есть куда)_
Про честный путь - это про ЗП, чаще всего минималки, да ещё и с налогами за 30%. Это кстати про Польшу. Ну а что у нас тут с налогами и НДС, надеюсь говорить не надо, да?
Так что прежде чем учить на кого-то, имхо, застаьвте существующие механизмы работать, ибо при любых законах, если они сильно избирательные подавляющее большинство будет именно их обходить. Ибо зачем платить, если "сосед" не будет ))).
Додано: Чет 03 вер, 2020 22:18
А в чем проблема его пройти без взятки? Тем более, что за фальсификацию результатов ТО дают от 6 мес. до 8 лет обоим.
Ваши знакомые все ездят на 30-летних корчах?
"Обеспечьте уровень жизни", "заставьте законы работать". Блин, да никто вам (в смысле: вам как населению) ничего не будет обеспечивать, пока вы сами не хотите этого. Все хотят заснуть в Украине, а проснуться в Швейцарии (только желательно, чтобы еще лично им можно было бы что-то где-то нарушать по-маленькой). Пока в обществе нет спроса на порядок, оно обречено на анархию. И депутаты, и полиция, и суды - это все тоже украинцы, не иностранцы и не марсиане. Почему тогда возмущаться, что у такого народа такая власть?
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