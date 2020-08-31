Українців хочуть змусити платно реєструвати кішок і...

Додано: Чет 03 вер, 2020 22:04

Gastarbaiter написав:

Ну а если серьезно: в проекте ни слова о стоимости данной процедуры, но все уже кричат про зраду и очередное посягательство на карман. Хотите уровень жизни как в Польше...? Будьте готовы нести ответственность за своих животных Ну а если серьезно: в проекте ни слова о стоимости данной процедуры, но все уже кричат про зраду и очередное посягательство на карман. Хотите уровень жизни как в Польше...? Будьте готовы нести ответственность за своих животных

Gastarbaiter написав: выдавать на рынках чеки покупателям, проходить ТО для автомобиля, считаться с интересами соседей по дому и т.п. выдавать на рынках чеки покупателям, проходить ТО для автомобиля, считаться с интересами соседей по дому и т.п.

Gastarbaiter написав: Наивно ожидать высокого уровня жизни в стране победившей анархии. По крайней мере, тем, кто зарабатывает на жизнь честным путем. Наивно ожидать высокого уровня жизни в стране победившей анархии. По крайней мере, тем, кто зарабатывает на жизнь честным путем.

В проекте уже пишут, что это будет платно, вопрос - с какого перепугу? Что это нововведение даст хозяивам кошек, кроме затрат и ограничений?А ничего, что у нас кроме криминального кодекса (ито выборочно, ага) больше ответственности НИ ЗА ЧТО нести НИКТО и не собирается? Что есть реальные рычаги стягивания налогов, штрафов, сотен тысяч долгов за комуналку? Что, хотябы это уже работает? Про керманычей вообще можно помолчать, новости сами можете посмотреть))). У нас ПОЛНОСТЬЮ отсутсвует механизм взыскания ЛЮБЫХ штрафов. Какая ответственность? Попробуйте хоть раз до суда довести дело о переходе пешеходом дороги в неположенным месте))).Про ТО вообще насмешили))). Вы что в Польше проходите ТО официально? Серьёзно? Странно, потому что НИКТО из моих знакомых поляков нет))). Вы не знаете схем? Мой ВЫ дорогой))). Учитесь, Вам есть куда)_Про честный путь - это про ЗП, чаще всего минималки, да ещё и с налогами за 30%. Это кстати про Польшу. Ну а что у нас тут с налогами и НДС, надеюсь говорить не надо, да?Так что прежде чем учить на кого-то, имхо, застаьвте существующие механизмы работать, ибо при любых законах, если они сильно избирательные подавляющее большинство будет именно их обходить. Ибо зачем платить, если "сосед" не будет ))).