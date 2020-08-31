Українців хочуть змусити платно реєструвати кішок і...

А как работа может быть бесплатной? Одно из двух:
- или работу оплачивает бюджет, тоесть все мы своими налогами, в том числе те кто котов и хомяков не имеет,
- или работу оплачивает тот для кого непосредственно она делается
К примеру получение водительского удостоверения оплачивает водитель, а не все налогоплательщики. А вот приезд на место ДТП полиции оплачивают как раз все налогоплательщики, а не водитель.
Я не вижу причин по которым регистрацию кота должен оплачивать кто-то другой, а не тот кто решил кота завести. Прямая ассоциация с покупкой автомобиля или дома - расходы на регистрацию несёт владелец.