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Українців хочуть змусити
платно реєструвати кішок і...

Українців хочуть змусити платно реєструвати кішок і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 23:13

Re: Українців хочуть змусити платно реєструвати кішок і...

  nikitash написав:В проекте уже пишут, что это будет платно, вопрос - с какого перепугу?

А как работа может быть бесплатной? Одно из двух:
  • или работу оплачивает бюджет, тоесть все мы своими налогами, в том числе те кто котов и хомяков не имеет,
  • или работу оплачивает тот для кого непосредственно она делается

К примеру получение водительского удостоверения оплачивает водитель, а не все налогоплательщики. А вот приезд на место ДТП полиции оплачивают как раз все налогоплательщики, а не водитель.

Я не вижу причин по которым регистрацию кота должен оплачивать кто-то другой, а не тот кто решил кота завести. Прямая ассоциация с покупкой автомобиля или дома - расходы на регистрацию несёт владелец.
Mind the gap.
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