Українців хочуть змусити платно реєструвати кішок і...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 06:30
я бы подобную норму для чинуш утвердил, реестр с данными: где постоянно проживает, кличка, номер телефона... естественно за деньги и платной актуализацией каждый месяц.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:03
Re: власть и законы
Задачи власти не принимать законы, которые не принимаются обществом. А наоборот, тратить свое время и ресурсы на подведение общества к принятию законов, например, как в Польще, только не на словах, а на деле.
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