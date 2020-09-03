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Українців хочуть змусити
платно реєструвати кішок і...

Українців хочуть змусити платно реєструвати кішок і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 06:30

я бы подобную норму для чинуш утвердил, реестр с данными: где постоянно проживает, кличка, номер телефона... естественно за деньги и платной актуализацией каждый месяц.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:03

Re: власть и законы

  Gastarbaiter написав:никто вам (в смысле: вам как населению) ничего не будет обеспечивать, пока вы сами не хотите этого. Все хотят заснуть в Украине, а проснуться в Швейцарии (только желательно, чтобы еще лично им можно было бы что-то где-то нарушать по-маленькой). Пока в обществе нет спроса на порядок, оно обречено на анархию. И депутаты, и полиция, и суды - это все тоже украинцы, не иностранцы и не марсиане. Почему тогда возмущаться, что у такого народа такая власть

Задачи власти не принимать законы, которые не принимаются обществом. А наоборот, тратить свое время и ресурсы на подведение общества к принятию законов, например, как в Польще, только не на словах, а на деле.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:37

andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:10

  sal написав:Задачи власти не принимать законы, которые не принимаются обществом. А наоборот, тратить свое время и ресурсы на подведение общества к принятию законов, например, как в Польще, только не на словах, а на деле.

Каким образом можно подвести общество к принятию непопулярных законов? И сколько времени и средств можно на это потратить? Вы же понимаете, что любой закон по сути своей ограничивает или налагает обязательства на одну сторону с целью защиты или пользы для другой стороны? Всегда будут недовольные.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:12

Re: Українців хочуть змусити платно реєструвати кішок і...

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