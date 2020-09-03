Українців хочуть змусити платно реєструвати кішок і...

Додано: П'ят 04 вер, 2020 06:30

я бы подобную норму для чинуш утвердил, реестр с данными: где постоянно проживает, кличка, номер телефона... естественно за деньги и платной актуализацией каждый месяц.

«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн