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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 04 вер, 2020 06:30
я бы подобную норму для чинуш утвердил, реестр с данными: где постоянно проживает, кличка, номер телефона... естественно за деньги и платной актуализацией каждый месяц.
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:03
Re: власть и законы
Задачи власти не принимать законы, которые не принимаются обществом. А наоборот, тратить свое время и ресурсы на подведение общества к принятию законов, например, как в Польще, только не на словах, а на деле.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 14:10
Каким образом можно подвести общество к принятию непопулярных законов? И сколько времени и средств можно на это потратить? Вы же понимаете, что любой закон по сути своей ограничивает или налагает обязательства на одну сторону с целью защиты или пользы для другой стороны? Всегда будут недовольные.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:12
Re: Українців хочуть змусити платно реєструвати кішок і...
Страсть сколько на финфоруме любителей кошек.
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:21
А, ну-ка. Когда это она нормально развивалась?
При Кучме (которого сейчас по опросам признают лучшим президентом за всю историю страны)?
Если при Кучме, то как правильно писать: "дорвались" или сами орали во всю глотку "Кучму геть!" ?
Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:33
Да Вы что!
А не открытый рынок Европы и прежде всего Германии?
Или в Польше не случается забастовок тех же служащих?(даже погранцов)
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 04 вер, 2020 19:36
Лет 15-20 назад прошла какая то чумка - повыздыхали все коты.
Котёнка днём с огнём не найти было.
Сейчас..., а диких... - это ППЦ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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