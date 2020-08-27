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Ціни на куб газу для населення
у вересні складають від...

Ціни на куб газу для населення у вересні складають від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 21:27

Ціни на куб газу для населення у вересні складають від...

Пропонуємо до обговорення:
Найнижчу ціну за кубометр природного газу населенню у вересні, як і в серпні, запропонувала компанія TAS Energy - 4,39 грн.

Дивися повний текст Ціни на куб газу для населення у вересні складають від 4,39 до 7 грн (дослідження).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 21:27

различная цена на газ для разных регионов - это разве не элемент дискриминации?...
Тракторист
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