Найнижчу ціну за кубометр природного газу населенню у вересні, як і в серпні, запропонувала компанія TAS Energy - 4,39 грн.
Дивися повний текст Ціни на куб газу для населення у вересні складають від 4,39 до 7 грн (дослідження).
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Додано: Сер 02 вер, 2020 21:27
Ціни на куб газу для населення у вересні складають від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на куб газу для населення у вересні складають від 4,39 до 7 грн (дослідження).
Додано: Сер 02 вер, 2020 21:27
различная цена на газ для разных регионов - это разве не элемент дискриминации?...
Додано: Чет 03 вер, 2020 08:39
Так всі скакали за Європу, чого тепер возмущатись. Подивимось на ціну у грудні січні. Не здивуюсь якщо вона буде вища ніж в Європі так на 30-50 відсотків. Шлях до Європи скакуни повинні оплатити
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