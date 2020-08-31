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Ціни на куб газу для населення
у вересні складають від...

Ціни на куб газу для населення у вересні складають від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 21:27

Ціни на куб газу для населення у вересні складають від...

Пропонуємо до обговорення:
Найнижчу ціну за кубометр природного газу населенню у вересні, як і в серпні, запропонувала компанія TAS Energy - 4,39 грн.

Дивися повний текст Ціни на куб газу для населення у вересні складають від 4,39 до 7 грн (дослідження).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 21:27

различная цена на газ для разных регионов - это разве не элемент дискриминации?...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 08:39

Так всі скакали за Європу, чого тепер возмущатись. Подивимось на ціну у грудні січні. Не здивуюсь якщо вона буде вища ніж в Європі так на 30-50 відсотків. Шлях до Європи скакуни повинні оплатити
Українець
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 09:46

  Тракторист написав:различная цена на газ для разных регионов - это разве не элемент дискриминации?...

Фиг с ним, с газом -- маршрутки!!! -- городские и пригородние маршрутки почему по разной цене?!!
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 10:18

лучше с газом по неважно сколько чем с "Новичком" в чай или кофе
dvadyv
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 12:34

  Українець написав:Так всі скакали за Європу, чого тепер возмущатись. Подивимось на ціну у грудні січні. Не здивуюсь якщо вона буде вища ніж в Європі так на 30-50 відсотків. Шлях до Європи скакуни повинні оплатити

а если приплюсовать к цене газа еще и транспортировку - вообще грустно станет.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 13:59

dvadyv

Та кому вы нужны??? Еще на вас новичек тратить!!!
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:11

dvadyv
У нас например, оппозиционного Бузину "хлопнули" без всякого "Новичка" - и всё спокойно. Виноватых нет и "возмущенной мировой общественности" тоже нет!
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dvadyv Що там з рослідуванням справи Шеремета, слідчі та прокурори чай з коньяком п'ють чи що?
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