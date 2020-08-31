Найнижчу ціну за кубометр природного газу населенню у вересні, як і в серпні, запропонувала компанія TAS Energy - 4,39 грн.
Дивися повний текст Ціни на куб газу для населення у вересні складають від 4,39 до 7 грн (дослідження).
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Додано: Сер 02 вер, 2020 21:27
Ціни на куб газу для населення у вересні складають від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на куб газу для населення у вересні складають від 4,39 до 7 грн (дослідження).
Додано: Сер 02 вер, 2020 21:27
различная цена на газ для разных регионов - это разве не элемент дискриминации?...
Додано: Чет 03 вер, 2020 08:39
Так всі скакали за Європу, чого тепер возмущатись. Подивимось на ціну у грудні січні. Не здивуюсь якщо вона буде вища ніж в Європі так на 30-50 відсотків. Шлях до Європи скакуни повинні оплатити
Додано: Чет 03 вер, 2020 09:46
Додано: Чет 03 вер, 2020 12:34
а если приплюсовать к цене газа еще и транспортировку - вообще грустно станет.
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Додано: Чет 03 вер, 2020 14:11
dvadyv
У нас например, оппозиционного Бузину "хлопнули" без всякого "Новичка" - и всё спокойно. Виноватых нет и "возмущенной мировой общественности" тоже нет!
Додано: Чет 03 вер, 2020 14:25
dvadyv Що там з рослідуванням справи Шеремета, слідчі та прокурори чай з коньяком п'ють чи що?
Додано: Чет 03 вер, 2020 15:30
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