На тлі спалаху коронавірусу Мальдіви вимагатимуть від туристів негативний ПЛР-тест на COVID-19.
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Додано: Сер 02 вер, 2020 21:28
Мальдіви вимагатимуть від туристів негативний ПЛР-тест
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Дивися повний текст Мальдіви вимагатимуть від туристів негативний ПЛР-тест.
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