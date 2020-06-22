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Мальдіви вимагатимуть від
туристів негативний ПЛР-тест

Мальдіви вимагатимуть від туристів негативний ПЛР-тест
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 21:28

Мальдіви вимагатимуть від туристів негативний ПЛР-тест

Пропонуємо до обговорення:
На тлі спалаху коронавірусу Мальдіви вимагатимуть від туристів негативний ПЛР-тест на COVID-19.

Дивися повний текст Мальдіви вимагатимуть від туристів негативний ПЛР-тест.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 21:29

эта информация актуальна только для петра инкогнито... :)))
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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