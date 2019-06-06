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Finance.ua: Карты с
кэшбэком – сентябрь 2020

Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:14

Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020

Пропонуємо до обговорення:
Ежемесячный обзор от Finance.ua
Карты с кэшбэком – отличная штука. Но сегодня их десятки, и у каждой свои условия начисления бонусов от банка. В таком изобилии легко запутаться. Чтобы этого не случилось в начале каждого месяца Finance.ua будет делать для вас обзор кредиток с кэшбэком, в котором мы расскажем, какие карты в текущем месяце выгодны для тех или иных категорий покупок и как их можно выгодно комбинировать.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 22:14

В категорії "Покупки в интернете" забули про О.Картку від О.Банку - https://obank.com.ua/ - 5% кешбек брудними за кредитні кошти і 2% за власні.
І також немає категорії "Спорт":
- sportbank - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr - 10% кешбеку бурдними;
- Sport card від УкрСибБанку - https://e-shopping.welcome-to-ukrsibban ... ennis-card - 5% кешбек.
miltador
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 18:56

Треба зауважити, що категорії кешбеку формуються за MCC-кодами й кожного банку може бути свій "набір" у певних категоріях.

Також деякі банки пропонують отримати й кешбек від банку, й партнерський кешбек (зокрема, Альфа-Банк), а деякі ні — партнерський кешбек має пріоритет (monobank).
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:05

АЗС - велика п`ятірка від ТАСкомбанку 2% чистими на постійній основі.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 20:31

"Дебетова картка New Card від Укрсиббанку – 5% «чистого» кешбеку на постійній основі".
"кешбек у розмірі 5% за розрахунки карткою в мережі Інтернет" - вони умовчують, що розрахунки мусять здійснюватись тільки через їх інтернет-банкінг! Але там не всі інтернет-магазини! На гарячої лінії про це не знають! Тільки час змарнував на поїздку!
stuermer01
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 20:35

  stuermer01 написав:"Дебетова картка New Card від Укрсиббанку – 5% «чистого» кешбеку на постійній основі".
"кешбек у розмірі 5% за розрахунки карткою в мережі Інтернет" - вони умовчують, що розрахунки мусять здійснюватись тільки через їх інтернет-банкінг! Але там не всі інтернет-магазини! На гарячої лінії про це не знають! Тільки час змарнував на поїздку!

Брехня, при чому тут інтернет банкінг до інтернет магазинів. Кешбек йде за оплату на сайтах або через мастерпас
Faceless
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