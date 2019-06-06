Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020

Ежемесячный обзор от Finance.ua Карты с кэшбэком – отличная штука. Но сегодня их десятки, и у каждой свои условия начисления бонусов от банка. В таком изобилии легко запутаться. Чтобы этого не случилось в начале каждого месяца Finance.ua будет делать для вас обзор кредиток с кэшбэком, в котором мы расскажем, какие карты в текущем месяце выгодны для тех или иных категорий покупок и как их можно выгодно комбинировать.
"Дебетова картка New Card від Укрсиббанку – 5% «чистого» кешбеку на постійній основі". "кешбек у розмірі 5% за розрахунки карткою в мережі Інтернет" - вони умовчують, що розрахунки мусять здійснюватись тільки через їх інтернет-банкінг! Але там не всі інтернет-магазини! На гарячої лінії про це не знають! Тільки час змарнував на поїздку!
stuermer01 написав:"Дебетова картка New Card від Укрсиббанку – 5% «чистого» кешбеку на постійній основі". "кешбек у розмірі 5% за розрахунки карткою в мережі Інтернет" - вони умовчують, що розрахунки мусять здійснюватись тільки через їх інтернет-банкінг! Але там не всі інтернет-магазини! На гарячої лінії про це не знають! Тільки час змарнував на поїздку!
Брехня, при чому тут інтернет банкінг до інтернет магазинів. Кешбек йде за оплату на сайтах або через мастерпас