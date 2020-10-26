Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020

Ежемесячный обзор от Finance.ua Карты с кэшбэком – отличная штука. Но сегодня их десятки, и у каждой свои условия начисления бонусов от банка. В таком изобилии легко запутаться. Чтобы этого не случилось в начале каждого месяца Finance.ua будет делать для вас обзор кредиток с кэшбэком, в котором мы расскажем, какие карты в текущем месяце выгодны для тех или иных категорий покупок и как их можно выгодно комбинировать.
"Дебетова картка New Card від Укрсиббанку – 5% «чистого» кешбеку на постійній основі". "кешбек у розмірі 5% за розрахунки карткою в мережі Інтернет" - вони умовчують, що розрахунки мусять здійснюватись тільки через їх інтернет-банкінг! Але там не всі інтернет-магазини! На гарячої лінії про це не знають! Тільки час змарнував на поїздку!
stuermer01 написав:"Дебетова картка New Card від Укрсиббанку – 5% «чистого» кешбеку на постійній основі". "кешбек у розмірі 5% за розрахунки карткою в мережі Інтернет" - вони умовчують, що розрахунки мусять здійснюватись тільки через їх інтернет-банкінг! Але там не всі інтернет-магазини! На гарячої лінії про це не знають! Тільки час змарнував на поїздку!
Брехня, при чому тут інтернет банкінг до інтернет магазинів. Кешбек йде за оплату на сайтах або через мастерпас
Faceless написав:Брехня, при чому тут інтернет банкінг до інтернет магазинів. Кешбек йде за оплату на сайтах або через мастерпас
так, вже зв'ясував: у відділенні на тичини 16/2 дівчина, яка оформлює ці картки сама не знає що вона оформлює! Розказала мені цю чуш про інтернет магазини в онлайн банкінгу. Її керівник все робить за неї, мабуть по знайомству пристроїли!