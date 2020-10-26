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Finance.ua: Карты с
кэшбэком – сентябрь 2020

Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 09:54

Визуализировал: Кешбек по категориям
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:43

  jam79 написав:Здійснив покупку в супермаркеті майже на 400₴, а кешбек 4% від Коко чомусь не нарахували(


Якщо у Вас активна відповідна категорія, то пишіть чи дзвоніть в підтримку. Форвард не дуже акуратно нараховує.
Для себе визначив, що 2% по еко-максимуму оптимальний вибір у більшості випадків, а ще і можливості розстрочки зараз є при покупці +500. Тільки якщо є категорії в інших 5% і більше грязними, то має якийсь сенс скористатись.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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