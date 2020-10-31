Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020

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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Чет 05 лис, 2020 09:54
Визуализировал:
Додано: Чет 05 лис, 2020 11:43
Якщо у Вас активна відповідна категорія, то пишіть чи дзвоніть в підтримку. Форвард не дуже акуратно нараховує.
Для себе визначив, що 2% по еко-максимуму оптимальний вибір у більшості випадків, а ще і можливості розстрочки зараз є при покупці +500. Тільки якщо є категорії в інших 5% і більше грязними, то має якийсь сенс скористатись.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:05
Перешёл на грязные деньги )
Добавил руками колонку "Максимум" и строку "Викенд"
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