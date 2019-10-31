Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020

так званий прямий кешбек в Україні не може перевищувати 1,5%. "Очевидно, що така винагорода — слабкий мотив, щоб відмовитися від карти одного банку на користь іншого. Особливо, з огляду на той факт, що половина всіх витрат українців, згідно з даними Держстату за 2019 рік, — це покупка продуктів харчування із середнім чеком 500-600 грн", — говорить Василь Невмержицький."У жовтні з різницею в 2 тижні були зареєстровані відразу два законопроєкти, що передбачають обмеження інтерчейнджу для всіх фінустанов, що працюють в країні. Відповідно до першого законопроєкту, до 2022 року міжбанківська комісія повинна знизитися до 0,3%, а загальна вартість торгового еквайрингу — до 0,5%. Другий пропонує менш радикальне зниження і більше часу на перехід. Так, розмір інтерчейнджа повинен до 2023 року знизитися до 0,9%. А сумарна комісія банку-еквайєра для бізнесу — до 1,4% (зараз вона в середньому становить 2-3%). Яким шляхом підуть нардепи — сказати складно. Але очевидно, що радикальний сценарій, якщо він буде схвалений парламентом, з високою ймовірністю повністю знищить саму модель "кешбек". Вона просто перестане бути цікавою для клієнтів. Такий підхід не позбавлений сенсу і, безумовно, більш справедливий. Фактично в існуючій ситуації пересічні споживачі, які не користуються "кешбеком", платять тим, хто ганяється за щедрими банківськими пропозиціями", — говорить він.