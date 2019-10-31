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Finance.ua: Карты с
кэшбэком – сентябрь 2020

Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 09:54

Визуализировал: Кешбек по категориям
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 05 лис, 2020 11:43

  jam79 написав:Здійснив покупку в супермаркеті майже на 400₴, а кешбек 4% від Коко чомусь не нарахували(


Якщо у Вас активна відповідна категорія, то пишіть чи дзвоніть в підтримку. Форвард не дуже акуратно нараховує.
Для себе визначив, що 2% по еко-максимуму оптимальний вибір у більшості випадків, а ще і можливості розстрочки зараз є при покупці +500. Тільки якщо є категорії в інших 5% і більше грязними, то має якийсь сенс скористатись.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 10:05

  mustbe написав:Визуализировал: Кешбек по категориям

Перешёл на грязные деньги )
Добавил руками колонку "Максимум" и строку "Викенд"
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лис, 2020 12:42

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020

А в цей час:
так званий прямий кешбек в Україні не може перевищувати 1,5%. "Очевидно, що така винагорода — слабкий мотив, щоб відмовитися від карти одного банку на користь іншого. Особливо, з огляду на той факт, що половина всіх витрат українців, згідно з даними Держстату за 2019 рік, — це покупка продуктів харчування із середнім чеком 500-600 грн", — говорить Василь Невмержицький.
"У жовтні з різницею в 2 тижні були зареєстровані відразу два законопроєкти, що передбачають обмеження інтерчейнджу для всіх фінустанов, що працюють в країні. Відповідно до першого законопроєкту, до 2022 року міжбанківська комісія повинна знизитися до 0,3%, а загальна вартість торгового еквайрингу — до 0,5%. Другий пропонує менш радикальне зниження і більше часу на перехід. Так, розмір інтерчейнджа повинен до 2023 року знизитися до 0,9%. А сумарна комісія банку-еквайєра для бізнесу — до 1,4% (зараз вона в середньому становить 2-3%). Яким шляхом підуть нардепи — сказати складно. Але очевидно, що радикальний сценарій, якщо він буде схвалений парламентом, з високою ймовірністю повністю знищить саму модель "кешбек". Вона просто перестане бути цікавою для клієнтів. Такий підхід не позбавлений сенсу і, безумовно, більш справедливий. Фактично в існуючій ситуації пересічні споживачі, які не користуються "кешбеком", платять тим, хто ганяється за щедрими банківськими пропозиціями", — говорить він.https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... -v-374731/
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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В списку нема кредитки від Юнекс Банку «Unex Card».
готелі — 25%
одяг — 10%
спорт — 5%
канцелярія — 5%
електроніка — 5%
Все чистими, ліміт 500 грн/міс. На вибір 1 категорія/міс. Оновлення категорій кожен квартал.
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 10:36

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020

  mustbe написав:Визуализировал: Кешбек по категориям
Стоит после колонки с названиями карт добавить колонку сколько категорий кешбека можно выбрать. ;)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 13:48

  MASolomko написав:Стоит после колонки с названиями карт добавить колонку сколько категорий кешбека можно выбрать. ;)

Добавил
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:00

Юнекс отсутствует.
komp
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лис, 2020 14:07

  komp написав:Юнекс отсутствует.

Видать - автор статьи не верит в бога )
Да и зимой - будет новая религия )

Можно руками добавить то, что почти никогда не меняется. Типа Вики или максимума.
То, что меняется каждый месяц - мне как-то лень постоянно обновлять
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