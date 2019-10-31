Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020

jam79 написав:Здійснив покупку в супермаркеті майже на 400₴, а кешбек 4% від Коко чомусь не нарахували(
Якщо у Вас активна відповідна категорія, то пишіть чи дзвоніть в підтримку. Форвард не дуже акуратно нараховує. Для себе визначив, що 2% по еко-максимуму оптимальний вибір у більшості випадків, а ще і можливості розстрочки зараз є при покупці +500. Тільки якщо є категорії в інших 5% і більше грязними, то має якийсь сенс скористатись.
так званий прямий кешбек в Україні не може перевищувати 1,5%. "Очевидно, що така винагорода — слабкий мотив, щоб відмовитися від карти одного банку на користь іншого. Особливо, з огляду на той факт, що половина всіх витрат українців, згідно з даними Держстату за 2019 рік, — це покупка продуктів харчування із середнім чеком 500-600 грн", — говорить Василь Невмержицький. "У жовтні з різницею в 2 тижні були зареєстровані відразу два законопроєкти, що передбачають обмеження інтерчейнджу для всіх фінустанов, що працюють в країні. Відповідно до першого законопроєкту, до 2022 року міжбанківська комісія повинна знизитися до 0,3%, а загальна вартість торгового еквайрингу — до 0,5%. Другий пропонує менш радикальне зниження і більше часу на перехід. Так, розмір інтерчейнджа повинен до 2023 року знизитися до 0,9%. А сумарна комісія банку-еквайєра для бізнесу — до 1,4% (зараз вона в середньому становить 2-3%). Яким шляхом підуть нардепи — сказати складно. Але очевидно, що радикальний сценарій, якщо він буде схвалений парламентом, з високою ймовірністю повністю знищить саму модель "кешбек". Вона просто перестане бути цікавою для клієнтів. Такий підхід не позбавлений сенсу і, безумовно, більш справедливий. Фактично в існуючій ситуації пересічні споживачі, які не користуються "кешбеком", платять тим, хто ганяється за щедрими банківськими пропозиціями", — говорить він.https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... -v-374731/
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