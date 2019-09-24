mustbe
Если я через вашу рефку подам заявку на кредитку Кококард, то мы получим по 100грн?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 14 лис, 2020 14:18
mustbe
Если я через вашу рефку подам заявку на кредитку Кококард, то мы получим по 100грн?
Додано: Нед 15 лис, 2020 12:54
Да
Додано: Сер 18 лис, 2020 11:42
Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020
В Юнексе оплата коммуналки через приложение чистыми 5% до конца года, лимит кешбека 500 в месяц, отдельно от 500 за покупки по категориям, итого 1000 грн в месяц с коммуналкой
http://lx4.me/c/BruGAiHB
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