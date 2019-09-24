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Finance.ua: Карты с
кэшбэком – сентябрь 2020

Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 14:18

mustbe
Если я через вашу рефку подам заявку на кредитку Кококард, то мы получим по 100грн?
usna
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 12:54

  usna написав:mustbe
Если я через вашу рефку подам заявку на кредитку Кококард, то мы получим по 100грн?

Да
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 11:42

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020

В Юнексе оплата коммуналки через приложение чистыми 5% до конца года, лимит кешбека 500 в месяц, отдельно от 500 за покупки по категориям, итого 1000 грн в месяц с коммуналкой
http://lx4.me/c/BruGAiHB
ФОРВАРД 100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. На остаток своих 15%\12% :wink: Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA :wink: А-БАНК Зелена https://abank24.page.link/5zB4 50 грн подарок
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 08:04

Где категория зоотовары/животные? Один из самых больших и нужных кешбеков, а в списке нет его!
xumera13
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:01

xumera13
В ноябре есть в ПУМБЕ. Можно выбрать категорию 4, там зоотовары 15%.
Кешбек 500 грн чистыми в месяц.
Плюс акция по коммунальным 10%, если заказать всеможу по ссылке
https://www.pumb.ua/yasno
По коммунальным отдельный кешбек 300 грн в месяц
http://lx4.me/c/BruGAiHB
ФОРВАРД 100 подарок кредитКОКО + 100грн за первую оплату от 100грн или 50грн дебетКОКО. На остаток своих 15%\12% :wink: Монобанк подарок 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA :wink: А-БАНК Зелена https://abank24.page.link/5zB4 50 грн подарок
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