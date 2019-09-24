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Finance.ua: Карты с
кэшбэком – сентябрь 2020

Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<123
Повідомлення Додано: Суб 14 лис, 2020 14:18

mustbe
Если я через вашу рефку подам заявку на кредитку Кококард, то мы получим по 100грн?
usna
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Повідомлення Додано: Нед 15 лис, 2020 12:54

  usna написав:mustbe
Если я через вашу рефку подам заявку на кредитку Кококард, то мы получим по 100грн?

Да
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 11:42

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020

В Юнексе оплата коммуналки через приложение чистыми 5% до конца года, лимит кешбека 500 в месяц, отдельно от 500 за покупки по категориям, итого 1000 грн в месяц с коммуналкой
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    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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    Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 08:04

    Где категория зоотовары/животные? Один из самых больших и нужных кешбеков, а в списке нет его!
    xumera13
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    Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:01

    xumera13
    В ноябре есть в ПУМБЕ. Можно выбрать категорию 4, там зоотовары 15%.
    Кешбек 500 грн чистыми в месяц.
    Плюс акция по коммунальным 10%, если заказать всеможу по ссылке
    https://www.pumb.ua/yasno
    По коммунальным отдельный кешбек 300 грн в месяц
    РЕФКИ 8)
      http://lx4.me/c/BruGAiHB
      ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата       $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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      Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 09:49

      Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020

      У Форварда в списке кешбека добавилась 4я категоря - техника и оборудование 3% собственные, 7% кредитные.При выборе в ноябре этой категории не было, сегодня появилась. Срок действия 24-30/11.Черная пятница :roll:
      РЕФКИ 8)
        http://lx4.me/c/BruGAiHB
        ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата         $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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        Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:21

        Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020

        https://rozetka.com.ua/news-articles-pr ... 36861.html
        При оплате товаров продавца ROZETKA 27-29 ноября онлайн картой VISA от Альфа-Банка кешбек 10%
        РЕФКИ 8)
          http://lx4.me/c/BruGAiHB
          ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата           $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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