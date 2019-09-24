mustbe
Если я через вашу рефку подам заявку на кредитку Кококард, то мы получим по 100грн?
|
|
|
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Суб 14 лис, 2020 14:18
mustbe
Если я через вашу рефку подам заявку на кредитку Кококард, то мы получим по 100грн?
Додано: Нед 15 лис, 2020 12:54
Да
Додано: Сер 18 лис, 2020 11:42
Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020
В Юнексе оплата коммуналки через приложение чистыми 5% до конца года, лимит кешбека 500 в месяц, отдельно от 500 за покупки по категориям, итого 1000 грн в месяц с коммуналкой
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
Додано: П'ят 20 лис, 2020 08:04
Где категория зоотовары/животные? Один из самых больших и нужных кешбеков, а в списке нет его!
Додано: П'ят 20 лис, 2020 13:01
xumera13
В ноябре есть в ПУМБЕ. Можно выбрать категорию 4, там зоотовары 15%.
Кешбек 500 грн чистыми в месяц.
Плюс акция по коммунальным 10%, если заказать всеможу по ссылке
По коммунальным отдельный кешбек 300 грн в месяц
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
Додано: Вів 24 лис, 2020 09:49
Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020
У Форварда в списке кешбека добавилась 4я категоря - техника и оборудование 3% собственные, 7% кредитные.При выборе в ноябре этой категории не было, сегодня появилась. Срок действия 24-30/11.Черная пятница
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
Додано: П'ят 27 лис, 2020 20:21
Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020
При оплате товаров продавца ROZETKA 27-29 ноября онлайн картой VISA от Альфа-Банка кешбек 10%
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|