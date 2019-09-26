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Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 02 гру, 2020 00:57
На ЮнексСмарт одного из домочадцев стырили 15грн., сама по себе включилось СМС информирование. Пожаловался на ГЛ, обещали разобраться.
Проверяйте свои.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Сер 02 гру, 2020 11:31
ukrprom2014 написав:
На ЮнексСмарт одного из домочадцев стырили 15грн., сама по себе включилось СМС информирование. Пожаловался на ГЛ, обещали разобраться.
Проверяйте свои.
Аналогичная ситуация. Горячка жалобу зафиксировала, подождем ответа
РЕФКИ http://lx4.me/c/BruGAiHBФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата
$$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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Spring
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Додано: Сер 02 гру, 2020 11:43
У меня еще в октябре тоже 15 грн сняли, хотя просил отключить. Обратился в поддержку и 15 грн вернули.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Сер 02 гру, 2020 18:26
Подрихтовал таблицу под декабрь
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mustbe
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Додано: Сер 02 гру, 2020 18:48
mustbe написав:
Подрихтовал таблицу под декабрь
В Форварде на этот месяц нет за продукты. Там 10% за бухло дают.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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swan forever
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Додано: Сер 02 гру, 2020 18:51
swan forever написав: mustbe написав:
Подрихтовал таблицу под декабрь
В Форварде на этот месяц нет за продукты. Там 10% за бухло дают.
Это из оригинальной статьи цифра идет.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Сер 02 гру, 2020 19:09
ingtrans написав:
В Форварде на этот месяц нет за продукты. Там 10% за бухло дают.
Это из оригинальной статьи цифра идет.[/quote]
Я ж не спорю. Тем более, шо сразу её выбрал
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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swan forever
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