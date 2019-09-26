RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: Карты с
кэшбэком – сентябрь 2020

Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 00:57

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020

На ЮнексСмарт одного из домочадцев стырили 15грн., сама по себе включилось СМС информирование. Пожаловался на ГЛ, обещали разобраться.
Проверяйте свои.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2131
З нами з: 09.03.14
Подякував: 26 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 11:31

  ukrprom2014 написав:На ЮнексСмарт одного из домочадцев стырили 15грн., сама по себе включилось СМС информирование. Пожаловался на ГЛ, обещали разобраться.
Проверяйте свои.


Аналогичная ситуация. Горячка жалобу зафиксировала, подождем ответа
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
    Spring
     
    Повідомлень: 200
    З нами з: 04.02.14
    Подякував: 21 раз.
    Подякували: 25 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 11:43

    Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020

    У меня еще в октябре тоже 15 грн сняли, хотя просил отключить. Обратился в поддержку и 15 грн вернули.
    • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
    • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
    • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
    • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
    ingtrans
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 1923
    З нами з: 31.07.19
    Подякував: 51 раз.
    Подякували: 237 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 18:26

      mustbe написав:Визуализировал: Кешбек по категориям

    Подрихтовал таблицу под декабрь
    mustbe
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 4919
    З нами з: 27.12.17
    Подякував: 101 раз.
    Подякували: 460 раз.
     
    Профіль
    1
    Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 18:48

      mustbe написав:
      mustbe написав:Визуализировал: Кешбек по категориям

    Подрихтовал таблицу под декабрь

    В Форварде на этот месяц нет за продукты. Там 10% за бухло дают.
    Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
    swan forever
     
    Повідомлень: 959
    З нами з: 27.05.15
    Подякував: 153 раз.
    Подякували: 155 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 18:51

      swan forever написав:
      mustbe написав:
      mustbe написав:Визуализировал: Кешбек по категориям

    Подрихтовал таблицу под декабрь

    В Форварде на этот месяц нет за продукты. Там 10% за бухло дают.

    Это из оригинальной статьи цифра идет.
    • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
    • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
    • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
    • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
    ingtrans
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 1923
    З нами з: 31.07.19
    Подякував: 51 раз.
    Подякували: 237 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:09

      ingtrans написав:В Форварде на этот месяц нет за продукты. Там 10% за бухло дают.

    Это из оригинальной статьи цифра идет.[/quote]
    Я ж не спорю. Тем более, шо сразу её выбрал :mrgreen:
    Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
    swan forever
     
    Повідомлень: 959
    З нами з: 27.05.15
    Подякував: 153 раз.
    Подякували: 155 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:33

    Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020

    В грудні приват багатьом "полочникам" запропонував 5% кешбеку.
    Випереджуючи зауваження, що це інд. пропозиція, зауважу. що альфа також досить інд. в розмірах кешбеку.
    Не так добре з грошима, як погано без них.
    Ой+
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 3899
    З нами з: 19.04.12
    Подякував: 54 раз.
    Подякували: 496 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 00:24

      Spring написав:Плюс акция по коммунальным 10%, если заказать всеможу по ссылке
    https://www.pumb.ua/yasno
    По коммунальным отдельный кешбек 300 грн в месяц

    На странице акции написано "до 10%, но не больше 300 грн". Это гарантированно 10%, или может быть и 1, 2, 3%?
    yuri_m
     
    Повідомлень: 891
    З нами з: 25.11.08
    Подякував: 76 раз.
    Подякували: 681 раз.
     
    Профіль
    1
    2
      #<1234
    Форум:
    + Додати
        тему
    Відповісти
    на тему
    Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
    Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

    Схожі теми
    Теми
    		 Відповіді Перегляди Останнє
    Finance.ua: «Бонус Плюс» від Приватбанку
    D2 » П'ят 14 сер, 2020 05:56
    		3 454
    Переглянути останнє повідомлення
    Сер 02 гру, 2020 10:21
    wadimk
    Finance.ua: sportbank – ще один мобільний банк 1, 2
    D2 » Вів 29 жов, 2019 15:24
    		15 4373
    Переглянути останнє повідомлення
    Сер 25 лис, 2020 19:40
    romanenenkokop
    Finance.ua: Налаштування регулярних платежів у Приват24
    D2 » Чет 26 вер, 2019 10:05
    		2 1202
    Переглянути останнє повідомлення
    Вів 24 лис, 2020 16:25
    kalyna1976ua

    Видалити встановлені форумом файли cookie
    Зараз обговорюється
    ПУМБ (27040)
    07.12.2020 00:48
    Все материалы
    Топ
    відповідей
    Топ
    користувачів
    В контексті FINANCE.UA
    Топ новини
    Реклама

    Форуми Finance.ua


    Finance.ua


    При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
    для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
    Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
    Powered by phpBB.