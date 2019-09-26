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Finance.ua: Карты с
кэшбэком – сентябрь 2020

Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
  #<12345>
Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 00:57

Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020

На ЮнексСмарт одного из домочадцев стырили 15грн., сама по себе включилось СМС информирование. Пожаловался на ГЛ, обещали разобраться.
Проверяйте свои.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 11:31

  ukrprom2014 написав:На ЮнексСмарт одного из домочадцев стырили 15грн., сама по себе включилось СМС информирование. Пожаловался на ГЛ, обещали разобраться.
Проверяйте свои.


Аналогичная ситуация. Горячка жалобу зафиксировала, подождем ответа
РЕФКИ 8)
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    Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 11:43

    Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020

    У меня еще в октябре тоже 15 грн сняли, хотя просил отключить. Обратился в поддержку и 15 грн вернули.
    • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
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    Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 18:26

      mustbe написав:Визуализировал: Кешбек по категориям

    Подрихтовал таблицу под декабрь
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    Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 18:48

      mustbe написав:
      mustbe написав:Визуализировал: Кешбек по категориям

    Подрихтовал таблицу под декабрь

    В Форварде на этот месяц нет за продукты. Там 10% за бухло дают.
    Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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    Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 18:51

      swan forever написав:
      mustbe написав:
      mustbe написав:Визуализировал: Кешбек по категориям

    Подрихтовал таблицу под декабрь

    В Форварде на этот месяц нет за продукты. Там 10% за бухло дают.

    Это из оригинальной статьи цифра идет.
    • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
    • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
    • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
    • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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    Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 19:09

      ingtrans написав:В Форварде на этот месяц нет за продукты. Там 10% за бухло дают.

    Это из оригинальной статьи цифра идет.[/quote]
    Я ж не спорю. Тем более, шо сразу её выбрал :mrgreen:
    Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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    Повідомлення Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:33

    Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020

    В грудні приват багатьом "полочникам" запропонував 5% кешбеку.
    Випереджуючи зауваження, що це інд. пропозиція, зауважу. що альфа також досить інд. в розмірах кешбеку.
    Не так добре з грошима, як погано без них.
    Ой+
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    Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 00:24

      Spring написав:Плюс акция по коммунальным 10%, если заказать всеможу по ссылке
    https://www.pumb.ua/yasno
    По коммунальным отдельный кешбек 300 грн в месяц

    На странице акции написано "до 10%, но не больше 300 грн". Это гарантированно 10%, или может быть и 1, 2, 3%?
    yuri_m
     
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    Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 11:31

    yuri_m
    В прошлом месяце по всем платежам (через некст жэку, черей айхаб вода, на сайте киевтеплоэнерго за отопление, и прямо на Ясно за электроэнергию) было 10%
    РЕФКИ 8)
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      ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата       $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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