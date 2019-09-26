На ЮнексСмарт одного из домочадцев стырили 15грн., сама по себе включилось СМС информирование. Пожаловался на ГЛ, обещали разобраться.
Проверяйте свои.
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Сер 02 гру, 2020 00:57
Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020
На ЮнексСмарт одного из домочадцев стырили 15грн., сама по себе включилось СМС информирование. Пожаловался на ГЛ, обещали разобраться.
Проверяйте свои.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 02 гру, 2020 11:31
Аналогичная ситуация. Горячка жалобу зафиксировала, подождем ответа
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
Додано: Сер 02 гру, 2020 11:43
Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020
У меня еще в октябре тоже 15 грн сняли, хотя просил отключить. Обратился в поддержку и 15 грн вернули.
Додано: Сер 02 гру, 2020 18:26
Подрихтовал таблицу под декабрь
Додано: Сер 02 гру, 2020 18:48
В Форварде на этот месяц нет за продукты. Там 10% за бухло дают.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Сер 02 гру, 2020 18:51
Это из оригинальной статьи цифра идет.
Додано: Сер 02 гру, 2020 19:09
Это из оригинальной статьи цифра идет.[/quote]
Я ж не спорю. Тем более, шо сразу её выбрал
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: П'ят 04 гру, 2020 15:33
Re: Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020
В грудні приват багатьом "полочникам" запропонував 5% кешбеку.
Випереджуючи зауваження, що це інд. пропозиція, зауважу. що альфа також досить інд. в розмірах кешбеку.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 07 гру, 2020 00:24
На странице акции написано "до 10%, но не больше 300 грн". Это гарантированно 10%, или может быть и 1, 2, 3%?
Додано: Пон 07 гру, 2020 11:31
yuri_m
В прошлом месяце по всем платежам (через некст жэку, черей айхаб вода, на сайте киевтеплоэнерго за отопление, и прямо на Ясно за электроэнергию) было 10%
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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