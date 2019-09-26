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Finance.ua: Карты с кэшбэком – сентябрь 2020
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Пон 07 гру, 2020 12:02
Spring написав:yuri_m
В прошлом месяце по всем платежам (через некст жэку, черей айхаб вода, на сайте киевтеплоэнерго за отопление, и прямо на Ясно за электроэнергию) было 10%
Тогда гуд! А платить можно одним платежом по общей квитанции ЕРЦ, или надо каждую услугу отдельно? Если можно, напишите подробно в личку, чтобы тему не засорять. Комиссия, нюансы, особенно рассрочка равными частями на 6 месяцев... Подумываю и себе эту кредитку на отопительный сезон взять. Всё-таки 10% скидка на сумму около 3000 - это уже хорошо.
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Додано: Пон 07 гру, 2020 12:07
yuri_m
См ЛС
РЕФКИ http://lx4.me/c/BruGAiHBФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата
$$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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Додано: Сер 09 гру, 2020 08:27
Spring написав:yuri_m
В прошлом месяце по всем платежам (через некст жэку, черей айхаб вода, на сайте киевтеплоэнерго за отопление, и прямо на Ясно за электроэнергию) было 10%
Хіба таке можливо? Там пише що тільки 10% кеш бек за оплату yasno. Невже вода і жек можна оплачувати?
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Додано: Сер 09 гру, 2020 20:08
Raymond
Можно оплачивать все, что входит в коммунальные услуги. Где МСС 4900, в условиях акции указано. По ссылке на Ясно главное заказать карту. Уже получен кешбек и за воду, и за отопление, свет, ЖЭК. Платить все равно где - Некст, Портмоне, айхаб Пумба, на сайтах поставщиков услуг - везде пришло 10% (чистыми)
РЕФКИ http://lx4.me/c/BruGAiHBФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата
$$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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